بشرى.. بناء بـ"التقسيط المريح" لجميع العراقيين

شفق نيوز- بغداد

أوضحت وزارة التجارة العراقية، يوم الجمعة، آلية التقديم للاستفادة من "السلة الإنشائية"، التي توفر مواد البناء للمواطنين عبر الشراء المباشر أو التقسيط، وتشمل جميع شرائح المجتمع من مواطنين وموظفين ومستفيدين من الرعاية الاجتماعية وعائلات الشهداء.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، لوكالة شفق نيوز إن "على المواطنين الراغبين بالحصول على المواد الإنشائية التسجيل عبر منصة (أور) الإلكترونية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وملء استمارة تحدد المواد المطلوبة ليتم تجهيزها وإيصالها مباشرة".

وبحسب حنون، فإن "المبادرة تتيح الشراء نقداً من التعاونيات أو بالتقسيط عبر مصرف الجنوب الإسلامي، بفائدة رمزية تتراوح بين 1 و2 بالمئة وبحد أقصى 25 مليون دينار، ضمن خطة دعم مشروع بناء مليون وحدة سكنية وتشجيع الصناعات الوطنية تحت شعار (صنع في العراق)".

وأشار في نهاية حديثه إلى أن "المشروع بدأ بألف وحدة تجهيز (مادة)، ووصل إلى عشرة آلاف، ومن المقرر أن يتوسع ليغطي 60 ألف وحدة"، مؤكداً التزام الوزارة بـ"توفير المواد للمواطنين كافة وفق آليات إدارية محددة".

ويسعى مشروع "السلّة الإنشائية" إلى ضبط أسعار السوق والحدّ من الاحتكار والتضخم، ودعم ذوي الدخل المحدود في بناء مساكنهم، وتحفيز القطاع الخاص من موردين ومقاولين عبر فتح منافذ توريد رسمية تضمن جودة المواد واستدامة التنمية العمرانية في البلاد.