بشرى الخريف تطرق أبواب العراقيين

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأحد، تراجع درجات الحرارة في عموم البلاد بفارق درجتين، خلال اليومين القادمين، فيما رجح انخفاضاً آخر يوم الأربعاء المقبل.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "إنكسار موجة الحر بعد غد الثلاثاء، سيكون بشكل تدريجي وبفارق درجتين مئوية، وهذا التراجع سببه عبور جبهة هوائية مصحوبة بنشاط رياح شمالية".

وأضاف أن "انخفاضاً إضافياً سيطرأ على العراق يوم الأربعاء المقبل، قبل أن تعود معدلات الحرارة عند (45)مئوية وسط البلاد"، لافتاً إلى أن "الأجواء ستعود اعتيادية وشبه خريفية خاصة آخر ساعات المساء في مطلع شهر أيلول".

ورجح الزيادي "انحسار موجات الحر يوم الخميس ونهاية الأسبوع الجاري بشكل كبير بسبب تعمق الكتلة الهوائية وتسجيل معدلات متدنية عند مستويات (41/43) مئوية في المدن الوسطى وأعلى بقليل جنوباً".