بشرط تغيير الأسعار.. التجارة تجهز الأفران والمخابز بالطحين الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، يوم الأربعاء، تجهيز الأفران والمخابز الاهلية المنتشرة في بغداد والمحافظات بمادة الطحين خلال الأسبوع المقبل بشرط تغيير الأسعار.

وقال الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على هامش اجتماع رسمي مع الشركة العامة لتصنيع الحبوب ودائرة الرقابة التجارية، إن "الوزارة ستدخل طرفا في تجهيز المخابز والافران بمادة الطحين، للحيلولة دون ارتفاع الأسعار والمساهمة بتوفير كميات من الطحين الى الافران والمخابز تتناسب مع حاجاتها".

واضاف، ان "الوزارة تشترط في عمليات التجهيز قيام الافران والمخابز بيع الصمون والخبز باعداد واسعار تختلف عن الاسعار الموجودة حاليا والهدف هو ان الاسعار التي تطرحها الوزارة ستساعد اصحاب المخابز على انتاج الصمون والخبز باسعار اقل من الطحين المستورد".

واشار الجبوري الى ان"الوزارة اعدت خطة في هذا الجانب، للاستفادة من كميات الطحين الموجودة في مخازن التجارة، لمساعدة اصحاب الافران والمخابز على تسلم الطحين وانتاج الخبز والصمون للمواطنين".

وشهدت اسعار الطحين في السوق العراقية ارتفاعا كبيرا، حيث تعدى الكيس الواحد زنة 50 كغم، مبلغ 45 ألف دينار عراقي بعد أن كان 27 الف دينار قبل شهر.

وأثر ذلك رفع عدد من أصحاب المخابز والافران اسعار الخبز و"الصمون" ما شكل عبئاً اقتصادياً جديداً على المواطنين.