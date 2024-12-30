"بشارة خير"..  2025 يبدأ بأمطار غزيرة في العراق

شفق نيوز/ أعلن الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، اليوم الاثنين، عن قدوم أول منخفض ممطر للعام المقبل الى البلاد.

وقال لوكالة شفق نيوز، نبشر العراقيين بقدوم أول منخفض جوي ممطر يتوقع تقدمه عصر يوم الاثنين المقبل (6 كانون الثاني).

وأوضح الزيادي أن الأمطار ستكون حاضرة في المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد.

وأضاف الزيادي أن هناك منخفضًا ممطرًا آخر تحت المتابعة حاليًا، من المتوقع أن يؤثر على البلاد في يوم 12 كانون الثاني.

كما أشار إلى أن بداية العام ستشهد دخول موجة باردة على العراق يوم الأربعاء، نتيجة عبور كتلة هوائية باردة مصحوبة برياح شمالية نشطة، حيث ستنخفض درجات الحرارة إلى 16-19 درجة مئوية في جنوب ووسط البلاد.

ولفت الزيادي إلى أن هذه الموجة الباردة ستكون أقل حدة من الموجة السابقة، حيث تستمر لمدة أربعة أيام فقط.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، أن الأجواء هذا الاسبوع ستكون شتوية مائلة للبرودة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا، مع سماء صافية تتخللها بعض السحب في مدن الوسط والجنوب.