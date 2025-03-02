"بسطات السحور" تزين شوارع بغداد مع أولى ليالي رمضان (صور)

شفق نيوز/ مع حلول شهر رمضان المبارك، بدأت "بسطات السحور" بالانتشار في شوارع العاصمة، خصوصاً في منطقة الكرادة، حيث يعرض الباعة أشهى الأطباق التقليدية التي يقبل عليها البغداديون لتناول وجبة السحور كآخر وجبة استعداداً لصوم نهار اليوم التالي.

ويقول محمد، أحد أصحاب "البسطات" في الكرادة، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "اليوم هو أول يوم أبدأ فيه العمل خلال شهر رمضان، والبسطة تحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل الجلفراي، الكبدة، البطاطا، والكبة".

ويشير إلى أن "الإقبال في الأيام الأولى من رمضان يكون محدوداً، إلا أن الحركة تبدأ بالازدياد بعد مرور الأسبوع الأول، إذ يعتاد الناس على الخروج ليلاً حتى وقت السحور، ما ينعش الأسواق ويزيد الإقبال على هذه البسطات".

وأصدرت وزارة الداخلية العراقية، مساء يوم أمس السبت، تعليمات جديدة بشأن إجراءات شهر رمضان، على لسان الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري، وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "لن يكون هناك غلق لجميع المطاعم والمقاهي وكذلك المولات وأماكن التبضع وجميع مرافق الحياة واستمرار الفعاليات الرمضانية في بغداد والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك من وقت الإفطار لغاية وقت السحر".

وأكد ميري، وفقاً للبيان، تطبق كامل إجراءات المنع خلال ساعات الصيام مع توفير الأجواء الآمنة الكاملة والانسيابية المرورية لجميع المواطنين.