"بسطات السحور" تزين شوارع بغداد مع أولى ليالي رمضان (صور)

"بسطات السحور" تزين شوارع بغداد مع أولى ليالي رمضان (صور)
شفق
نيوز/ مع حلول شهر رمضان المبارك، بدأت "بسطات السحور" بالانتشار في
شوارع العاصمة، خصوصاً في منطقة الكرادة، حيث يعرض الباعة أشهى الأطباق
التقليدية التي يقبل عليها البغداديون لتناول وجبة السحور كآخر وجبة استعداداً
لصوم نهار اليوم التالي.
ويقول
محمد، أحد أصحاب "البسطات" في الكرادة، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن
"اليوم هو أول يوم أبدأ فيه العمل خلال شهر رمضان، والبسطة تحتوي على مجموعة
متنوعة من الأطعمة مثل الجلفراي، الكبدة، البطاطا، والكبة".
ويشير
إلى أن "الإقبال في الأيام الأولى من رمضان يكون محدوداً، إلا أن
الحركة تبدأ بالازدياد بعد مرور الأسبوع الأول، إذ يعتاد الناس على الخروج
ليلاً حتى وقت السحور، ما ينعش الأسواق ويزيد الإقبال على هذه البسطات".
وأصدرت
وزارة الداخلية العراقية، مساء يوم أمس السبت، تعليمات جديدة بشأن إجراءات شهر
رمضان، على لسان الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري، وبحسب بيان ورد لوكالة
شفق نيوز، "لن يكون هناك غلق لجميع المطاعم والمقاهي وكذلك المولات وأماكن
التبضع وجميع مرافق الحياة واستمرار الفعاليات الرمضانية في بغداد والمحافظات خلال
شهر رمضان المبارك من وقت الإفطار لغاية وقت السحر".
وأكد
ميري، وفقاً للبيان، تطبق كامل إجراءات المنع خلال ساعات الصيام مع توفير
الأجواء الآمنة الكاملة والانسيابية المرورية لجميع المواطنين.