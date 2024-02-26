بسرعة مفرطة.. سائق يقتحم مستشفى كركوك العام

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باقتحام صاحب سيارة، بوابة مستشفى كركوك العام، متسبباً بأضرار مادية في سيارته وأخرى مارّة وسط المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "سائق سيارة اقتحم بوابة مستشفى كركوك العام (المستشفى الجمهوري) عصر اليوم، وسط مدينة كركوك بسبب السرعة المفرطة، وقفز من الشارع الرئيسي إلى شارع في الاتجاه الثاني، ليصطدم ببوابة المستشفى، وكانت هناك دورية للشرطة تقف أمام البوابة".

ولفت المصدر، إلى أن "الشرطة اعتقلت سائق السيارة وفتحت تحقيقاً معه، لأنه تسبب بأضرار مادية لسيارة أحد المدنيين، وأربك أمن المستشفى".