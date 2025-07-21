"بسترة ولاصق فسفوري".. مرور البصرة يبادر لحماية زوار الأربعينية على الطريق السريع (فيديوهات)

شفق نيوز- البصرة

في مشهد إنساني يعكس حب المسؤولية والخوف على أرواح الناس، عمدت مديرية مرور محافظة البصرة، إلى نشر عناصرها على الطريق السريع المتجه نحو الفرات الأوسط، وتحديداً إلى كربلاء، لمساعدة الزائرين المتوجهين لإحياء الزيارة الأربعينية بشكل مبتكر يجنبهم حوادث السير على الطريق غير الآمن.

وبتلك اللفتة من مرور البصرة، لجأ منتسبوها إلى تقديم مبادرة في جنح الليل لمساعدة الزائرين من خلال وضع ملصقات فسفورية عاكسة لأضواء السيارات، وكذلك قمصان فسفورية، تمكن السائقين على الطريق الدولي السريع من تمييز الزائرين المتوجهين سيراً على الأقدام إلى كربلاء.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، مشاهد التعاضد الإنساني بين رجال المرور وزوار الأربعينية، وهم يضعون تلك الملصقات على حقائب وملابس الزوار ويقدمون لهم النصيحة حول الانتباه للسير بعيداً عن الشوارع العامة السريعة وضرورة توخي الحذر للوصول بسلامة.

وتعاطى الزائرون مع عناصر المرور بشكل سلس مرحبين بتلك المبادرة التي تعنى بسلامتهم قبل كل شيء، فرحين بتلك الستر الفسفورية والعلامات المعلقة على أجسادهم وحقائبهم.