بسبب "2400 فضائي".. عجز مالي في دائرة بلدية جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، عن وجود أكثر من 2400 أجير في مديرية بلدية الناصرية غالبيتهم من الأجور الوهميين "الفضائيين".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية بلدية الناصرية تعاني من عجز مالي كبير تمثل بعدم قدرتها في الآونة الأخيرة على دفع رواتب الموظفين بصفة أجر يومي، رغم امتلاك البلدية أكثر من 35 ألف موقع مؤجر تابع لها في مناطق مدينة الناصرية والتي تدر سنوياً إيجارات تقدر بـ30 مليار دينار".

وبين أنه "رغم تلك الأموال الكبيرة من الإيرادات التي لديها إلا أن البلدية عاجزة عن دفع رواتب العمال لديها بصفة أجر يومي".

وأكد المصدر، أن "الحكومة المحلية فتحت تحقيقات واسعة بهذا الشأن، وخاصة في أروقة مجلس المحافظة، للوقوف على الخسائر الفادحة التي يتعرض لها المال العام في بلدية الناصرية".

يذكر أن وزير المالية العراقي السابق علي علاوي كشف في تصريحات صحافية أن هناك "أكثر من 10% من الموظفين فضائيون ومزدوجو رواتب، حيث يتراوح عددهم في المؤسسات الحكومية بين 200 إلى 300 ألف".

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي كشفت في تموز/ يوليو 2020 أن "الفضائيين ومزدوجي الرواتب" يكلفون الدولة بحدود ملياري دولار شهرياً.