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بسبب وفاة مريض.. احتجاجات في المثنى للمطالبة بإقالة مدير الصحة

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-27T07:50:41+0000
بسبب وفاة مريض.. احتجاجات في المثنى للمطالبة بإقالة مدير الصحة

شفق نيوز / نظم ناشطون مدنيون في محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام دائرة صحة المحافظة للمطالبة بإقالة مدير الصحة، بسبب وفاة احد المرضى بسبب نقص الأسرّة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان ناشطين محتجين نظموا الوقفة  أمام مبنى دائرة الصحة، وسط مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى، احتجاجاً على وفاة شاب نتيجة نقص اسرّة المشفى التعليمي" داعين لـ" تشكيل لجنة تحقيقية بالحادث المؤلم".

وبين المراسل ان الناشطين طالبوا بإقالة مدير عام الصحة في المحافظة، باسل صبر من منصبه، واتهموه بـ التقصير في الحفاظ على حياة مواطني المثنى.

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