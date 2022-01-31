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بسبب وزارة المالية.. صحة النجف "تتقشف" وتلغي مخصصات موظفيها (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-31T18:47:56+0000
بسبب وزارة المالية.. صحة النجف "تتقشف" وتلغي مخصصات موظفيها (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت دائرة صحة النجف، يوم الاثنين، إيقاف صرف المخصصات المضافة على رواتب موظفيها من الأطباء والإداريين، وصرف الراتب الاسمي فقط.

وفي وثيقة صادرة من صحة النجف بتاريخ اليوم، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن وزارة المالية حددت "نسبة الصرف (1/12) من المصروفات الفعلية لعام 2021، ولعدم ورود بعض المصروفات لاثني عشر شهراً للعام الماضي، مما أدى الى عجز نقدي كون ان نسبة التمويل للميزانية التشغيلية ومصروف الرواتب هي (1/12)".

وقررت الدائرة "إيقاف مخصصات دعم الاطباء المقيمين البالغة 50%، ومخصصات الاداريين البالغة 30%، لحين ورود موازنة عام 2022، ومخاطبة وزارة المالية بطلب التخصيصات".

كما سيتم "منح الراتب الاسمي فقط للتعيينات المركزية للذين تمت مباشرتهم خلال عام 2021 ومن دون مخصصات لحين ورود موازنة 2022".

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