بسبب نقص الكوادر.. مجلس البصرة يحيل مستشفى حكومي لشركة إيطالية لإدارته

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، عن قرب الانتهاء من الاتفاق مع شركة إيطالية لإدارة المستشفى الكويتي الجراحي الذي افتتح مؤخراً.

وقال رئيس المجلس خلف البدران، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المستشفى الكويتي حكومي لا يمكن تحويله إلى استثماري، ولكن لنقص الكوادر الطبية والأجهزة اللازمة لإنجاح العمل ولأجل أن تعمل بصورة صحيحة تم إحالتها إلى شركة إيطالية لإدارتها فقط".

وتابع أن "أموال التعاقد مع الشركة الإيطالية لإدارة المستشفى ستكون من الحكومة المحلية والمراجعة لأهالي البصرة طبيعية ومشابهة للمستشفيات الحكومية بخدمات أكثر تطور".