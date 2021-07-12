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بسبب نقص الكهرباء وانقطاع الماء.. تظاهرات جديدة وقطع طرق في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-12T08:17:03+0000
بسبب نقص الكهرباء وانقطاع الماء.. تظاهرات جديدة وقطع طرق في ديالى

شفق نيوز/ تظاهر المئات من أهالي ديالى، يوم الاثنين، وقطعوا طريقاً حيوياً يربط بعقوبة بناحية المنصورية شمال شرق بعقوبة، احتجاجا على نقص الكهرباء وانعدام الماء بشكل تام.

وذكر مراسل شفق نيوز، أن المتظاهرين قطعوا طريق بعقوبة- المنصورية احتجاجا على انعدام ماء الشرب ونقص التيار الكهربائي وغياب الخدمات بشكل تام.

ووفقا لمراسل الوكالة، نصب المتظاهرون خيام الاعتصام مطالبين الجهات المعنية بحلول سريعة لتفادي أزمات وكوارث إنسانية وصحية بسبب انعدام ماء الشرب ونقص التيار الكهربائي.

وأبلغ المتظاهرون وكالة شفق نيوز، أن "40 قرية ضمن ناحية السلام وأطرافها مهددة بالنزوح بسبب انعدام ماء الشرب بشكل تام".

وشهدت ديالى تظاهرات عدة وقطعا لطرق حيوية بسبب انعدام الماء والكهرباء وتفاقم المشاكل الخدمية.

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