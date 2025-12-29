بسبب موجة الأمطار.. المرور تصدر مجموعة تعليمات لسائقي المركبات

شفق نيوز- بغداد

دعت مديرية المرور العامة، مساء الاثنين، سائقي المركبات إلى الانتباه والحذر أثناء القيادة، وذلك بسبب موجة أمطار وتقلبات جوية في أغلب المحافظات العراقية.

وشددت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على ضرورة "تخفيف السرعة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واستخدام الأضواء المنخفضة، وتجنب التجاوزات الخاطئة، والوقوف على الطريق بشكل مفاجئ".

ودعت المديرية أيضاً إلى "الالتزام بالتعليمات وارشادات رجال المرور المنتشرين على الطرق الخارجية وطلب الاستعانة بهم عند الحاجة".

وختمت المديرية بيانها بالقول: "سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق مسؤولية مشتركة التزامك بالتعليمات المرورية يحمي حياتك وحياة الآخرين".