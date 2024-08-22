بسبب أموال ربا.. إصابة شخصين بشجار مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، مساء الخميس، باندلاع شجار مسلح شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "شجاراً مسلحاً اندلع بين طرفين باستخدام الأسلحة النارية وسط قضاء الرفاعي شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة، بسبب خلافات مالية (اموال ربا)".

وأضاف المصدر، أن "الشجار أدى لإصابة شخصين اثنين، أحدهما بحالة خطرة، فيما طوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى، لإكمال الإجراءات القانونية لهما".