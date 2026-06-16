بسبب مقاطع وبثوث مثيرة للجدل.. المحتوى الهابط يلاحق أرجوان وأوسكار

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بأن لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية اتخذت إجراءات قانونية بحق صانعي المحتوى المعروفين باسمي "أرجوان وأوسكار".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة قررت إحالة القضية إلى القضاء المختص بعد رصد نشر مقاطع فيديو وفتح بثوث مباشرة مخالفة للآداب العامة والقيم المجتمعية"، على حد قوله.

وأضاف أن "الإجراءات القانونية اتُخذت وفق الأطر المعتمدة، تمهيداً لعرض القضية أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً وفق القانون".