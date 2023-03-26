بسبب مسلسل "يسيء" للعراقيين.. نائب يطالب باستدعاء السفير الكويتي (وثيقة)

شفق نيوز/ طالب النائب المستقل مصطفى جبار سند، يوم الاحد، وزارة الخارجية باستدعاء السفير الكويتي لدى العراق على خلفية مسلسل تلفزيوني.

وقال سند في كتاب موجه إلى وزير الخارجية فؤاد حسين، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "استرعى انتباهنا مؤخرا ما يعرض على قنوات مجموعة (mbc) من مسلسل درامي كويتي يدعى (دفعة لندن) مما أثار موجة غضب شديدة لدى الشارع العراقي".

وأضاف "المسلسل يتناول الحديث عن فترة محورية من حياة العراقيين بين السبعينيات والثمانينيات، والذي فيه إساءة واضحة الى الشعب العراقي باطيافه كافة، ومحو صورة الكفاءات العلمية والفكرية العراقية في تلك المرحلة من خلال مساهمتهم الفاعلة في البلدان الأخرى كما في الراحلة ( زها حديد) وغيرها من الكفاءات التي لا يسع الحديث لذكرها، وهذا تحريف وتشويه للحقائق".

وتابع سند "من جانب آخر كرم وشهامة العراقيين التي هي فطرة غير مكتسبة وشواهد لذلك كثيرة آخرها بطولة خليجي 25 التي أقيمت في البصرة الذي أظهر الشعب العراقي لإخوانه الخليج حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة وكانت مبادرة شعبنا بفتح صفحة جديدة تثبت حسن النوايا ومتانة الأواصر

لذا تفضلكم باستدعاء سعادة سفير دولة الكويت لهذا الصدد".

وأثار مسلسل "دفعة لندن" ردود فعل واسعة من قبل العراقيين بسبب ظهور شخصيات في المسلسل تمثل نساء عراقيات يعملن كخادمات لدى طالبة كويتية وهو ما اعتبره العراقيون إهانة للمرأة العراقية.