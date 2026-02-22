بسبب مخالفات بناء.. النزاهة العراقية تحقق في مجمع سكني بالموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر مطلع في محافظة نينوى، يوم الأحد، بأن محكمة تحقيق النزاهة فتحت تحقيقاً مع عدد من المسؤولين والموظفين على خلفية إضافة ألفي وحدة سكنية إلى أحد المجمعات في مدينة الموصل خارج السقوف القانونية المعتمدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيق شمل أحد المسؤولين وعدد من الموظفين المختصين في بلدية الموصل"، مبيناً أن "الجهات المعنية أوقفت إجراءات الإضافة بعد التحقق من أن الأرض المراد استحداث الوحدات عليها تقع ضمن المساحات الخضراء والمباني العامة العائدة لمجمع (عين العراق) وقد تم إخلاء سبيل المتهمين بكفالة ومنع السفر لنتيجة الدعوى".

وأضاف أن "التحقيقات ما تزال مستمرة للوقوف على ملابسات الموضوع وتحديد المسؤوليات القانونية، وفقاً للإجراءات المعتمدة في قضايا النزاهة".

وكان عدد من مستفيدي مشروع مجمع "عين العراق" السكني في مدينة الموصل، قد نظموا في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2025، وقفة احتجاجية جديدة مطالبين هيئة الاستثمار والحكومة المحلية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم مع الشركة المنفذة وتسليم وحداتهم السكنية بعد سنوات من التعطل.

وقال المحتجون في حينها لوكالة شفق نيوز، إن المستفيدين دفعوا مبالغ مالية مقدمة منذ أكثر من عشر سنوات للحصول على وحدات سكنية، إلا أن المشروع الذي انطلق في العام 2010 تعرقل بسبب الظروف الأمنية ثم استؤنف في عام 2021، لكن الخلافات المالية بين الشركات ما تزال تعيق استكماله إلى اليوم، ويتحمل المواطن وحده نتائج هذا التعطل.

وسبق لمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل أن أمهل المستثمر فترة زمنية محددة لحل الإشكالات المحيطة بالمشروع، ملوحاً بفسخ العقد في حال عدم التزامه بتنفيذ التعهدات.