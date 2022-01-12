بسبب ألف دينار.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بوقوع حادث سير شمالي المحافظة نتيجة فقدان السائق السيطرة على سيارته بسبب خلاف على أجرة الركاب.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "خلافا نشب بين أحد الركاب وسائق عجلة صالون بداخلها 3 ركاب كانت متجهة من قلعة سكر إلى قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، بسبب رفع الساق الأجرة بمقدار ألف دينار".

وبين المصدر، ان "الخلاف تتطور إلى العراك بالأيدي بين الطرفين داخل العجلة، مما أدى إلى انقلابها في منتصف الطريق ووفاة سائقها على الفور، واصابة الركاب الآخرين بجروح".

واضاف، ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة السائق الى الطب العدلي، فيما نقل الجرحى المصابين لاقرب مركز صحي، تحت الحماية الامنية لاكمال اجراءات التحقيق معهم عن سبب الحادث".