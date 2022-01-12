سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بسبب ألف دينار.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-12T16:58:09+0000
بسبب ألف دينار.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بوقوع حادث سير شمالي المحافظة نتيجة فقدان السائق السيطرة على سيارته بسبب خلاف على أجرة الركاب.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "خلافا نشب بين أحد الركاب وسائق عجلة صالون بداخلها 3 ركاب كانت متجهة من قلعة سكر إلى قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، بسبب رفع الساق الأجرة بمقدار ألف دينار".

وبين المصدر، ان "الخلاف تتطور إلى العراك بالأيدي بين الطرفين داخل العجلة، مما أدى إلى انقلابها في منتصف الطريق ووفاة سائقها على الفور، واصابة الركاب الآخرين بجروح".

واضاف، ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة السائق الى الطب العدلي، فيما نقل الجرحى المصابين لاقرب مركز صحي، تحت الحماية الامنية لاكمال اجراءات التحقيق معهم عن سبب الحادث".

related

بالوثيقة.. محافظ ذي قار يسحب صلاحيات نوابه ومعاونيه ومستشاريه

Date: 2021-04-17 14:24:42
بالوثيقة.. محافظ ذي قار يسحب صلاحيات نوابه ومعاونيه ومستشاريه

مجزرة أطفال مروعة في الناصرية اثر حادث سير ثلاثي

Date: 2021-05-14 14:57:49
مجزرة أطفال مروعة في الناصرية اثر حادث سير ثلاثي

وثيقة .. محافظة عراقية توجه بإزالة مقار حزبية تعرضت للحرق على أيدي محتجين

Date: 2021-08-25 11:31:08
وثيقة .. محافظة عراقية توجه بإزالة مقار حزبية تعرضت للحرق على أيدي محتجين

بينهم من أصيب بالشلل التام.. الكشف عن عدد جرحى التظاهرات في ذي قار

Date: 2021-03-07 13:58:59
بينهم من أصيب بالشلل التام.. الكشف عن عدد جرحى التظاهرات في ذي قار

محتجون غاضبون يغلقون مبنى الحكومة المحلية وشارعا حيويا في ذي قار .. صور

Date: 2021-06-24 07:02:30
محتجون غاضبون يغلقون مبنى الحكومة المحلية وشارعا حيويا في ذي قار .. صور

محتجون يحرقون منازل نواب في ذي قار

Date: 2019-11-05 21:37:17
محتجون يحرقون منازل نواب في ذي قار

وثيقة.. ذي قار توقف الإستثمار على كورنيش الناصرية والساحات الخضراء

Date: 2022-01-11 13:59:06
وثيقة.. ذي قار توقف الإستثمار على كورنيش الناصرية والساحات الخضراء

المباشرة بإنجاز 77 مدرسة متلكئة في ذي قار

Date: 2021-10-28 20:30:01
المباشرة بإنجاز 77 مدرسة متلكئة في ذي قار