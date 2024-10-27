بسبب "كلاسيكو الأرض" .. سقوط جرحى جراء مشاجرات بأسلحة بيضاء في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأحد، باندلاع مشاجرات بالاسلحة البيضاء بين مشجعي ناديي ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيين في العاصمة بغداد مما اسفر عن اصابة عدد من بجروح.

وأشار المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى اصابة شخص بسلاح نوع "سكين"نتيجة مشاجرة ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد.

هذا واصيب شخصان بسلاح نوع سكين نتيجة مشاجرة ضمن منطقة الامين شرقي بغداد، ووفقا للمصدر الذي اشار ايضا الى اصابة شخص نتيجة مشاجرة بسلاح نوع سكين في حي المعلمين أيضا بمنطقة الامين.

وبين المصدر، أن الإصابات أعلاه عبارة عن مشاجرات حصلت بسبب لعبة ريال مدريد وبرشلونة التي انتهت بفوز النادي الأخير أمس السبت بما يعرف بلقاء ديربي الأرض.