بسبب قرار حكومي.. 3 آلاف حقل دجاج في نينوى مهددة بخسائر بالمليارات

شفق نيوز/ شكا اصحاب دواجن في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، من قرار حكومي قالوا إنه سيتسبب بخسائر لأكثر من 3 الاف حقل تقدر بمليارات الدنانير.

وتسبب القرار الحكومي الذي صدر دون سابق انذار والقاضي بمنع تصدير الدجاج من محافظة نينوى الى المحافظات الاخرى بتكدس اكثر من 4 ملايين دجاجة في حقول المحافظة.

ويقول اصحاب الحقول لوكالة شفق نيوز، إنه "مع كل يوم يمر تزداد خسائرهم كونهم يجبرون اصحاب على تقديم الاعلاف الى الدجاج الموجود في حقولهم".

ويوضح سالم احمد وهو صاحب حقل دواجن في ناحية وانه في نينوى في حديثه لوكالة شفق نيوز، أنه "يقدم كل يوم أعلافاً بأكثر من مليون دينار وخسائره حتى اليوم تجاوزت 10 ملايين دينار عراقي وستكون هنالك كارثة اقتصادية بالنسبة لأصحاب الحقول حال بقاء هذا القرار".

اما محمود عبد وهو صاحب حقل دواجن آخر قال إن "أصحاب الحقول لم يتركوا باباً إلا وطرقوه لكن دون فائدة"، موضحا أن "ماتنتجه المحافظة اكثر من قدرتها الاستهلاكية وبيع هذه الكميات سيجعل ثمنها دون سعر التكلفة اي ان اصحاب الحقول سيبيعون الانتاج المحلي بأقل من نصف سعره حال بقاء قرار منعهم من تصدير الدجاج الى المحافظات الاخرى".

واشار عبد في حديثه لوكالة شفق نيوز، الى ان "كل حقل يحتاج الى 150 مليون دينار لانتاج الوجبة الواحدة خلال 40 يوماً وكل يوم يمر مع بقاء هذا الدجاج دون تسويق يعني المزيد من الخسائر والاعلاف وبعد ان يتجاوز عمره 50 يوماً لن يشتريه احد في السوق المحلية وستكون الخسائر فادحة لاصحاب الحقول".

وناشد اصحاب الحقول عبر وكالة شفق نيوز، وزير الزراعة بإيجاد حل لهم قبل ان ترتفع نسب الخسائر المادية لديهم.

وهذا وتواصل مراسل وكالة شفق نيوز، مع مدير زارعة نينوى واتصل به اكثر من مرة للاستعلام عن سبب هذا القرار لكن هاتفه الشخصي كان مغلقاً طوال اليوم.