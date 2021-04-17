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بسبب غموض صيغ التعاقد..المحاضرون يهددون بـ"ثورة" أمام وزارة التربية

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-17T12:19:02+0000
بسبب غموض صيغ التعاقد..المحاضرون يهددون بـ"ثورة" أمام وزارة التربية

شفق نيوز/ هدد المحاضرون المجانيون بتنظيم اعتصام شامل امام وزارة التربية، بسبب غموض وتأخر إعلان صيغة التعاقد مع المحاضرين .

وقالت ممثلة محاضري ديالى دريا خير الله لوكالة شفق نيوز؛ ان "محاضري ديالى امهلوا وزارةَ التربية لغاية يوم الثلاثاء المقبل؛ لارسال صيغة العقد النهائة الموحدة لمديريات التربية في المحافظات ليتسنى لهم اكمال بقية اجراءات التعاقد وتوطين الرواتب ،وبخلاف ذلك سيُصار الى تنظيم اكبر اعتصام امام الوزارة والمطالبة بأقالة وزير التربية".

وأضافت خير الله؛ ان "الوزارة عمدت لأكثر من مرة بمخالفة وعودها والتسويف بها والتعمد في تهميش هذه الشريحة التي خدمتها بالمجان طيلة هذه السنين".

ودعت خير الله محاضري العراق كافة الى؛ "التهيؤ لاكبر اعتصام امام الوزارة والمطالبة بإقالة وزير التربية ما لم يصدر صيغة العقد، وسنمهله ليوم الثلاثاء القادم 20 نيسان الجاري، حيث سنعلن ثورة ثانية على هؤلاء الفاسدين".

وشهدت محافظات بغداد، ديالى، الأنبار، بابل، ونينوى، كربلاء، النجف، الديوانية، واسط، المثنى، وذي قار، خلال الاسابيع الماضية اعتصامات وتظاهرات متواصلة من قبل المحاضرين والإداريين المجانيين، بعضها منذ يوم تمرير الموازنة، للمطالبة بإنصافهم.

واتسعت رقعة الإحتجاجات لشريحة المحاضرين بالمجان، للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية، بعد إسقاط ذلك المطلب من مشروع قانون الموازنة الذي صوت عليه البرلمان العراقي.

وعلى خلفية الاحتجاجات أعلن مجلس الوزراء التعاقد مع المحاضرين وفق قانون 315 ما سبب انهاء التظاهرات في عموم المحافظات.

وتقدر أعداد المحاضرين بالمجان، نحو اكثر من 200 ألفاً، موزعين على مختلف المحافظات العراقية، وهم في الغالب معلمون ومدرسون يقدمون مواد علمية لطلبة المدارس على مختلف المراحل، ليحصلون على الأجر عن كل درس قدموه، أو لا يحصلون في أحيان أخرى.

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