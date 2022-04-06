سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بسبب علوة المواشي.. النزاهة تعلن عن استقدام عضو مجلس نواب سابق

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-06T08:28:14+0000
بسبب علوة المواشي.. النزاهة تعلن عن استقدام عضو مجلس نواب سابق

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحق عضو مجلسٍ نوَّابٍ عن الدورة السابقة؛ لإلحاقه ضرراً جسیماً بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل بھا.

جاء ذلك في بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، التي اشارت إصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر استقدامٍ بحق أحد أعضاء مجلس النوَّاب؛ وذلك على خلفيَّة عدم مُوافقته على الإعلان عن تأجيرعلوة المواشي العائدة ملكيَّتها لمُديريَّة بلديَّة الحلة، عندما كان يشغل منصب محافظ بابل الأسبق؛ ممَّا أدَّى إلى الضرر بالمال العام.

وأضافت الدائرة إنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المُعدَّل.

من جانبه ذكر مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن النائب السابق الذي استقدمته هيئة النزاهة الاتحادية هو النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق مدلول السلطاني، الذي شغل فترة منصب محافظ لمحافظة بابل

related

بسبب 2000 دولار.. النزاهة تعلن استقدام وزير أسبق لإهداره المال العام

Date: 2022-03-30 07:09:33
بسبب 2000 دولار.. النزاهة تعلن استقدام وزير أسبق لإهداره المال العام

النزاهة تضبط تجاوزاً على عقارات عائدة للدولة في نينوى بقيمة 48 مليار دينار

Date: 2022-04-05 07:18:31
النزاهة تضبط تجاوزاً على عقارات عائدة للدولة في نينوى بقيمة 48 مليار دينار

موظف حكومي يختلس حقناً خاصة بكورونا لإعادة بيعها على المستشفيات بأربعة أضعاف

Date: 2021-06-22 06:36:52
موظف حكومي يختلس حقناً خاصة بكورونا لإعادة بيعها على المستشفيات بأربعة أضعاف

صدور أوامر قبض واستقدام لمسؤولين في ثلاث محافظات عراقية

Date: 2022-03-28 06:34:01
صدور أوامر قبض واستقدام لمسؤولين في ثلاث محافظات عراقية

النزاهة تكشف تفاصيل الـقـبـض على قائممقام المـوصـل

Date: 2022-01-19 06:54:35
النزاهة تكشف تفاصيل الـقـبـض على قائممقام المـوصـل

اصدار أمر بإستقدام رئيس مجلس محافظة واسط

Date: 2019-11-10 09:02:58
اصدار أمر بإستقدام رئيس مجلس محافظة واسط

مسؤول عراقي يتلقى رشوة 400 ألف دولار لتمرير مشروع كهربائي

Date: 2022-01-05 09:43:54
مسؤول عراقي يتلقى رشوة 400 ألف دولار لتمرير مشروع كهربائي

صدور مذكرات قبض لثلاثةٍ من أعضاء مجلس محافظة كركوك

Date: 2021-06-19 11:03:56
صدور مذكرات قبض لثلاثةٍ من أعضاء مجلس محافظة كركوك