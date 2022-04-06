بسبب علوة المواشي.. النزاهة تعلن عن استقدام عضو مجلس نواب سابق

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحق عضو مجلسٍ نوَّابٍ عن الدورة السابقة؛ لإلحاقه ضرراً جسیماً بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل بھا.

جاء ذلك في بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، التي اشارت إصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر استقدامٍ بحق أحد أعضاء مجلس النوَّاب؛ وذلك على خلفيَّة عدم مُوافقته على الإعلان عن تأجيرعلوة المواشي العائدة ملكيَّتها لمُديريَّة بلديَّة الحلة، عندما كان يشغل منصب محافظ بابل الأسبق؛ ممَّا أدَّى إلى الضرر بالمال العام.

وأضافت الدائرة إنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المُعدَّل.

من جانبه ذكر مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن النائب السابق الذي استقدمته هيئة النزاهة الاتحادية هو النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق مدلول السلطاني، الذي شغل فترة منصب محافظ لمحافظة بابل