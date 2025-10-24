بسبب أعلام انتخابية.. توتر أمني في كركوك والجيش يتدخل

شفق نيوز- كركوك

شهدت ناحية التون كوبري شمالي محافظة كركوك، مساء الجمعة، توتراً عقب رفع أعلام انتخابية تابعة لأحزاب مختلفة، تطور إلى اشتباكات محدودة بالأيدي وإطلاق نار، ما استدعى تدخل القوات الأمنية لاحتواء الموقف.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "مشادة كلامية اندلعت بين أنصار أحد الأحزاب التركمانية ومجموعة من الشبان الكورد في حي تسعين كوردستان، بعد قيام الجانبين برفع أعلام حزبية في المنطقة نفسها، تطورت لاحقاً إلى اشتباك بالأيدي".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "قوة من الجيش العراقي تدخلت على الفور لفض النزاع وإزالة الأعلام من الجانبين".

إلى ذلك أوضح شاهد عيان من أهالي ناحية التون كوبري، يدعى حسن كوبرلو، للوكالة، أن "الجدال بدأ بشكل بسيط، لكنه تطور بسرعة بعد محاولة بعض الشبان الرد على رفع الأعلام التركمانية، قبل أن يتدخل الجيش ويعيد الهدوء النسبي للمنطقة".

بدوره، ذكر عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي كوبرلو ، أن "أحد ضباط الشرطة أطلق عيارات نارية تجاه مجموعة من الشباب المحتفلين في ناحية التون كوبري"، مؤكداً أن "الجهات الأمنية اتخذت إجراءات عاجلة بحق المتسبب".

وأكد كوبرلو، لوكالة شفق نيوز، أن "من حق جميع أنصار القوائم والمرشحين الاحتفال في أجواء سلمية وحضارية"، داعياً الجميع إلى "التهدئة وضبط النفس".