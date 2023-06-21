بسبب عطلة العيد.. وزارة التربية تعلن تغيير جدول الامتحانات العامة للمرحلة الاعدادية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الأربعاء، عن إجراء تغيير في جدول الامتحانات العامة للمرحلة الاعدادية لتزامنها مع عطلة عيد الأضحى.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نظراً لتزامن عطلة عيد الاضحى مع الامتحانات، سيكون امتحان مادة اللغة الإنكليزية للفرع الأحيائي في يوم السبت الموافق 15/7/2023، ويكون امتحان مادة اللغة الفرنسية يوم الاثنين الموافق 17/7/2023".

وأكدت على أن "امتحانات بقية المواد ستبقى كما هو معلن في الجدول بدون أي تغيير وللفروع والدراسات كافة".

وفي الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء، انطلقت الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي بمشاركة نحو 700 ألف طالب وطالبة في عموم العراق باستثناء اقليم كوردستان.

وشهدت المراكز الامتحانية في بغداد والمحافظات كافة، توافد الطلبة لأداء الامتحانات الوزارية لمادة التربية الإسلامية بدورها الأول لمرحلة السادس الاعدادي الفرع العلمي/ التطبيقي والفرع الأدبي، بينما يؤدي طلاب السادس الاعدادي بفرعه العلمي/ الاحيائي الامتحان للمادة ذاتها يوم غد الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة التربية استعدت منذ فترة مبكرة لامتحانات مرحلة السادس الإعدادي، وتم توفير كل المستلزمات"، مبينا أن "كل الأدوات حاضرة، إضافة للجهود الساندة من مؤسسات الأمنية والخدمية".

وقررت السلطات قطع شبكة الانترنت في عموم العراق باستثناء اقليم كوردستان، من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا بدءا من اليوم ومع كل يوم امتحان، تجنبا للغش أو تسريب الاسئلة.