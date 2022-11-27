بسبب طبيعتهما الجغرافية.. سدان في ديالى وكوردستان لم تسعفهما الامطار الغزيرة

شفق نيوز/ اكد مسؤولان حكوميان في ديالى واقليم كوردستان، يوم الاحد، ان الامطار الغزيرة في البلاد لم تعزز خزين سديّ الوند في ديالى ودربنديخان في الاقليم.

وقال مدير سد الوند في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، احمد وسين، لوكالة شفق نيوز، ان "الامطار الغزيرة تساقطت خارج الاجزاء الشرقية لخانقين ولم ترد السد اي سيول او ايرادات باستثناء امطار رفعت منسوب السد من 4 - 5 سم وهي نسبة قليلة".

واكد ان "سد الوند لم يتلق اي ايرادات من السيول او الفيضانات بسبب شح الامطار في المناطق المحيطة به"، مستدركا "نحن بانتظار موجات امطار قادمة خلال الايام القليلة المقبلة لانعاش الخزين المائي للسد".

وبين وسين ان "المخزون الحالي لسد الوند 16 مليون م3 من اجمالي الطاقة التخزينية للسد والبالغة 38 مليون م3".

وأنجزت الموارد المائية سد الوند قبل ست سنوات وهو سد ترابي يبلغ طوله 1300 مترا، وارتفاعه 24 مترا وبكلفة مالية بلغت انذاك 30 مليارا و500 مليون دينار فيما تبلغ طاقته التخزينية 38 مليون متر مكعب.

وفي اقليم كوردستان، اكد مدير سد دربنديخان، سامان اسماعيل، لوكالة شفق نيوز، ان "السد لم يرتوي بالسيول والفيضانات بسبب طبيعته الجغرافية وارتفاعه عن اودية السيول والفيضانات المنحدرة جراء الامطار الغزيرة".

واشار الى ان "الامطار زادت مخزون السد بمعدل 3-7 سم وبانتظار سيول قادمة من الجداول والانهر المنحدرة نحوه"، مبينا ان "المخزون الحالي للسد 923 مليون م3 من اجمالي طاقته التخزينية البالغة ثلاثة مليارات متر مكعب".

وتم إنشاء سد دربنديخان على نهر ديالى، ووضع حجر الأساس في عام 1956 وافتتح رسمياً في يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1961 ويمول السد محافظات عدة بالإيرادات المائية.

ويضم محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية ويقع بالقرب من بلدة دربنديخان في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.