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بسبب ضابط "مبتز".. منفذ عرعر خارج الخدمة منذ يومين (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-28T14:56:32+0000
بسبب ضابط "مبتز".. منفذ عرعر خارج الخدمة منذ يومين (صور)

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول في منفذ عرعر الحدودي، يوم الاثنين، عن توقف العمل في المنفذ بسبب قيام المخلّصين الكمركيين والتجار وناقلي البضائع بالإضراب عن العمل، احتجاجاً على فرض غرامات مالية مرتفعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "المنفذ الذي يربط بين العراق من جهة قضاء الرطبة غربي محافظة الانبار، وبين المملكة العربية السعودية، مغلق منذ يوم أمس بسبب قيام ضابط برتبة عميد في شرطة الكمارك يدعى (ض. ح. هـ.)، بفرض غرامات مالية كبيرة على المخلّصين".

وأوضح أن "الاضراب ما زال مستمراً مما دفع ادارة المنفذ الى رفع شكوى ضد الضابط المبتز الى هيئة المنافذ الحدودية وشرطة الكمارك، وما زلنا بانتظار رد الجهات المعنية لاتخاذ اللازم".

وشكا عدد من المخلصين الكمركيين خلال أحاديث متفرقة لهم مع وكالة شفق نيوز، من تكرار حالات الابتزاز بمبالغ كبيرة من قبل ضباط عدة، وفي كل مرة يتم نقل احدهم او محاسبته، يأتي آخر غيره، وبمبلغ أكبر من الذي كان يطلبه السابق، مطالبين باتخاذ إجراءات رادعة بحق المبتزين، على أمل عدم تكرار مثل هذه الحالات.

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