بسبب صراعات سياسية.. توقيف ضابط في صلاح الدين بتهمة تعذيب معتقل "داعشي"

شفق نيوز / افاد مصدر مسؤول في محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، بتوقيف ضابط شرطة بتهمة تعذيب معتقل من عناصر داعش في قضاء طوزخورماتو.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوات من الشرطة اعتقلت عنصراً بداعش في قرية "ينكجة" الساخنة في اطراف طوز خورماتو وتم احالته الى التحقيق فيما أدين ضابط برتبة رائد باستخدام العنف وتعذيب المعتقل ما دفع السلطات الأمنية إلى توقيف الضابط على ذمة التحقيق ولازالت القضية غير محسومة وتخضع للتحقيقات".

ولفت المصدر الى أن "الداعشي المعتقل اعترف بوجود أكثر من 30 عنصراً من داعش في قرية "ينكجة" الساخنة رغم أنها محاطة بقوات الجيش وفصائل الحشد الشعبي".

بدوره أوضح قائممقام طوزخورماتو حسن زين العابدين لوكالة شفق نيوز، ان "جميع الأنباء المتداولة حيال قضية توقيف الضابط غير دقيقة وتبث عبر صفحات تواصل اجتماعية وهمية تعود لجهات سياسية متصارعة فيما بينها".

وعن وجود 30 داعشي في قرية "ينكجة" فنّد زين العابدين هذه المعلومات واعتبرها بعيدة عن الواقع الأمني ولا وجود لهذه الأعداد من عناصر داعش"، مبينا ان "افراداً من داعش يتحركون في الأطراف الحدودية لقضاء طوزخورماتو وهم ملاحقون من قبل الجيش والحشد الشعبي".