"بسبب شكواه لرئيس الوزراء".. إغلاق معرض للتجهيزات الطبية في صلاح الدين (وثيقة)

شفق نيوز/ شكا منتسب في دائرة صحة صلاح الدين يوم الخميس، إغلاق معرضه الخاص للتجهيزات الطبية من قبل صحة صلاح الدين بسبب شكواه لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المنتسب (محمد حميد العمرة) لوكالة شفق نيوز؛ إن صحة صلاح الدين أغلقت مكتبه للتجهيزات الطبية خلال 24 ساعة بدون دفع رسوم الغلق وبدون كتاب للضريبة وبدون عمل التسوية.

وذكر العمرة أن أسباب الغلق شكواه لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته للمحافظة ومطالبته بحل مشاكل واقع الصحة والمنتسبين في المحافظة وخروقات أخرى.

وطالب ناشطون في صلاح الدين أمس لإنقاذهم من التهم الكيدية والتهديدات بعد كشفهم خروقات وملفات فساد في عدة دوائر في صلاح الدين خلال زيارة رئيس الوزراء للمحافظة.