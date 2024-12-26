بسبب شح المياه.. ذي قار تهاجم بغداد: لا جدية لديكم بحلها

شفق نيوز/ اكد النائب الاول لمحافظ ذي قار، رزاق الغزي، اليوم الخميس، ان وزارة الموارد المائية لا توجد لديها جدية في معالجة الشحة المائية في محافظة ذي قار.

وذكر الغزي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "هناك اطلاعا كاملا لوزير الموارد المائية عن وضع محافظة ذي قار من خلال الاجتماعات الدورية، ولكن لا توجد أي استجابة من قبل الوزارة لا في احالة المشاريع ولا في تفويض الصلاحيات للدوائر الفرعية، علماً أن المحافظة لم تحصل على أي مشروع منذ عام 2008 فقط مشروعا (شط ال براهيم ونهر عبودة) وهما من المشاريع الفاشلة فيما ان الوزارة خصصت لبعض المحافظات مشاريع تبطين واستصلاح الأراضي الزراعية وصلت الى نسب تجاوزت 90‎%‎".

وطالب نائب محافظ ذي قار، "مجلس المحافظة ومجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء للنظر في هذا الموضوع، وإعادة ترتيب المشاريع الوزارية وشمول محافظة ذي قار بكافة حقوقها".