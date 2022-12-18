بسبب شح المياه .. احتدام التوتر بين أكبر قبائل ذي قار جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، باحتدام التوتر بين قبيلتي (بني سعيد) و(العبودة) بسبب شح المياه في مناطق شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " التوتر الأمني الذي حصل بين قبيلتي بني سعيد والعبودة -وهما تُعدان من أكبر قبائل ذي قار- يعود لشح المياه الواصلة للطرفين عبر مشروع 30 تموز في منطقة البدعة بقضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية".

وأوضح، أن "التوتر بين الطرفين بلغ مراحل الذروة وقريب من الصدام المسلح، حيث اقدم افراد قبيلة بني سعيد على نصب دعامات في صدر المشروع لتحويل مجرى المياه لمناطقهم".

وأضاف المصدر،"بينما يستعد افراد قبيلة العبودة للرد على خطوة قبيلة بني سعيد من خلال ضربهم باسلحة ثقيلة ومتوسطة".

ويعاني العراق من شح المياه نتيجة قلة تساقط الأمطار في المنطقة مما ادى الى قلة إيرادات نهري دجلة والفرات، اضافة الى قيام إيران بتغيير مجاري بعض الأنهار التي تصب في البلاد، وخفض تركيا لكمية الإطلاقات المائية من خلال بناء السدود.