بسبب شح المنتوج المحلي.. الدولار يضرب أسعار المحاصيل المستوردة في كرميان

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية المستوردة في كرميان واطرافها الحدودية مع ديالى بسبب تذبذب أسعار الدولار وشح المنتوج المحلي.

وقال مدير زراعة خانقين التابعة لحكومة اقليم كوردستان كاميران عبدالله لوكالة شفق نيوز؛ ان " كرميان تعاني شح المحاصيل الزراعية خلال الأشهر الحالية الانتقالية بين الصيف والشتاء"، مشيرا إلى أن "80% من المحاصيل في الأسواق المحلية والمسوقة الى ديالى والمحافظات مستوردة".

وأشار عبدالله الى ارتفاع أسعار المحاصيل المستوردة بين 20-25% عن السابق جراء تذبذب وارتفاع اسعار الدولار، لافتا الى عدم وجود اي شحة بالمحاصيل الزراعية في مناطق كرميان وأطرافها القريبة من ديالى.

ولازال العراق بحاجة الى المحاصيل الزراعية المستوردة لعدم قدرة المنتوج المحلي على سد حاجة الأسواق المحلية بسبب سوء التخطيط وغياب الدعم الحكومي والسياسات الزراعية الخاطئة الى جانب تذبذب أسعار صرف الدولار.