بسبب شبهات فساد.. لجنة تحقيقية وزارية لمراجعة "تظلمات" ملحق تربية الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، يوم الأحد، عن تشكيل لجنة تحقيقية لمراجعة التظلمات المتعلقة بملحق مديرية تربية الأنبار، بعد ورود إبلاغات تفيد بوجود تلاعب في الأسماء التي تم رفعها ضمن قوائم معينة.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لشكاوى قدمها عدد من المتضررين الذين أشاروا إلى عدم شمولهم بالقوائم بالرغم من استيفائهم للشروط المطلوبة.

وذكرت الوزارة أن اللجنة ستعمل على مراجعة الوثائق والتأكد من صحة الإجراءات التي تم اتخاذها في عملية رفع الأسماء، وضمان عدم وجود أي خروقات قانونية أو تجاوزات تؤثر على العدالة والشفافية.

وأثار الموضوع جدلاً واسعاً في محافظة الأنبار، حيث عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم من تكرار مثل هذه القضايا التي تؤثر سلباً على العملية التربوية، وطالبوا الوزارة باتخاذ قرارات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.

يُذكر أن وزارة التربية كانت قد أصدرت في وقت سابق توجيهات بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة لضمان نزاهة عمل المديريات العامة في المحافظات.