بسبب سوء الأحوال الجوية انطفاء الكهرباء في صلاح الدين

شفق نيوز / أفاد مصدر في مديرية توزيع الشمال، يوم الاحد، ان خط كركوك بيجي 4 كيفي لنقل الطاقة خرج عن العمل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "سوء الأحوال الجوية من أمطار وعواصف ترابية أثرت على خط تجهيز كركوك بيجي 400 kv والذي يجهز قضاء بيجي واجزاء من صلاح الدين بالكهرباء".

وأكد المصدر أن فصل خط كركوك 400 - بيجي الذي يغذي مدينة تكريت بالكامل بعد تأثرها بالعاصفة، و باشرت الملاكات الفنية بإصلاح الخلل واعادة الخط الى العمل ومعاودة تجهيز محافظة صلاح الدين بالكهرباء تدريجياً".