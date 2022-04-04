بسبب "سرقة علمية".. توجيه عقوبة انضباط لمعاون رئيس جامعة عراقية (وثيقة)

شفق نيوز / وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقوبة انضباطية لمعاون رئيس جامعة سومر في محافظة ذي قار.

وبحسب وثيقة موقعة بهامش وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال نبيل عبد الصاحب، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "الوزير وجه عقوبة التوبيخ بحق (حردان احمد حردان) مساعد رئيس جامعة سومر للشؤون الإدارية، وذلك لثبوت قيامه بالسرقة العلمية وفقاً لمذكرة دائرة البحث والتطوير في مقر الوزارة".

وعلمت الوكالة، أن "رئاسة جامعة سومر جردت حردان من منصب معاون رئيس الجامعة وقامت بإعادته إلى تدريسي في كلية التربية بالجامعة".