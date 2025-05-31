بسبب سد دوكان.. محافظة عراقية تدخل مرحلة مائية حرجة وتدعو للترشيد

شفق نيوز/ في ظل تراجع حاد في منسوب المياه في سد دوكان بمحافظة السليمانية، دعت مديرية ماء كركوك المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه، محذّرة من تداعيات انخفاض الإطلاقات المائية على التزويد اليومي للمناطق السكنية.

ويُعد سد دوكان من أكبر السدود في إقليم كوردستان والعراق عمومًا، ويغطي احتياجات ملايين المواطنين في السليمانية وكركوك ومناطق أخرى.

وبحسب مصادر فنية، فإن المخزون الحالي في سد دوكان انخفض إلى أقل من 3 مليارات متر مكعب، مقارنةً بطاقته التصميمية القصوى البالغة 6.8 مليارات متر مكعب، وذلك نتيجة شح الأمطار خلال الموسم الشتوي الماضي، ما دفع الجهات المعنية إلى تقليل الإطلاقات المائية من 70 م³/ثا إلى 30 م³/ثا للحفاظ على ما تبقى من خزين مائي.

وقال مدير ماء كركوك، عباس إسماعيل علي، لوكالة شقق نيوز، إن "المحافظة مقبلة على فترة حرجة تتطلب تعاونًا واسعًا من الجميع، لا سيما مع تراجع الإطلاقات المائية من سد دوكان، مما يستوجب الاستخدام العقلاني للماء وتجنب الهدر في الاستخدامات اليومية كغسل السيارات والشوارع".

وأشار إلى أن "المديرية، وبتوجيه من محافظ كركوك، وبإشراف الإدارة الفنية، باشرت حملة ميدانية واسعة لمحاسبة المتجاوزين على الشبكات الرئيسة والمتسببين في هدر المياه، والتي تعيق وصول الماء إلى مناطق عديدة".

وأضاف عباس أن "المديرية ستطبق اعتبارًا من 1 حزيران 2025، أحكام القرار رقم 296 لسنة 1990 وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدّل، من خلال فرض غرامات مالية على كل من يثبت تسبّبه بهدر المياه الصالحة للاستخدام البشري".

كما شدد مدير ماء كركوك على "أهمية نشر فيديوهات توعوية حول ترشيد استهلاك الماء وعدم الإسراف"، مؤكدًا أن "دور الإعلاميين والناشطين أساسي في إيصال الرسائل التوعوية للمواطنين ودعم جهود المحافظة في تجاوز الأزمة المائية الحالية".