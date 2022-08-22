بسبب أزمة ماء الشرب.. قطع طريق بغداد – كركوك (صور)

شفق نيوز/ تظاهر المئات من سكان قرية جيزاني الإمام، شمال غرب بعقوبة مركز محافظة ديالى، احتجاجا على انقطاع مياه الشرب وأزمته الخانقة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحتجين قطعوا طريق بغداد – كركوك، بسبب عدم تأمين ماء الشرب لسكان القرية، التي يتجاوز سكانها 10 آلاف نسمة.

وأكد المحتجون، وفقا للمراسل، أن "القرية تعاني أزمة كبيرة بماء الشرب بسبب التجاوزات على نهر المنصورية الذي يزود مجمع ماء الشرب بالمياه الخام وعدم اتخاذ أي إجراءات بحق المتجاوزين".

وأشاروا إلى أن "محافظ ديالى وعد خلال زيارته القرية بإيجاد حلول ومعالجات للأزمة إلا أن الوعود لم تتحقق ومازال الأهالي يعانون العطش"، مهددين بالوقت نفسه بـ"اعتصام مفتوح في حال تجاهل مطالبهم المشروعة بتأمين ماء الشرب وإنهاء الأزمة".