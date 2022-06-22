بسبب أزمة الوقود.. "منصة الاحتفالات" تتحول الى احتجاجات مسائية في الموصل

شفق نيوز / نظم العشرات من أصحاب عجلات الأجرة في نينوى، اليوم الأربعاء، تظاهرة احتجاجية على أزمة الوقود التي تضرب المحافظة، مبينين انهم يقضون يوماً للحصول على الوقود ويوم اخر للعمل.

وقال مراسل شفق نيوز، إن العشرات من أصحاب سيارات الاجرة في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى تجمعوا، مساء اليوم، عند منصة الاحتفالات، في الساحل الايسر من المدينة، للاحتجاج على ازمة الوقود، منتقدين تخبط القرارات وعدم ايجاد حلول جذرية للأزمة.

وقال محتجون لمراسل شفق نيوز، إنهم "يعانون الامرين بسبب ازمة الوقود ويقضون يوماً للحصول على الوقود واخر للعمل"، موضحين أن "نظام البطاقة الوقودية لن يحل المشكلة، والحصص لن تكفيهم وهذا سيتسبب بقطع ارزاقهم".

ودعا نائب عن نينوى، في وقت سابق اليوم، الى إيجاد حلول جذرية وليست "ترقيعية" لأزمة الوقود والمشتقات النفطية في المحافظة، واعتبر أن الحلول التي وضعها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل الازمة صبت بمصلحة "المهربين والفاسدين.

وتشهد محافظة نينوى وبعض المحافظات الأخرى أزمة خانقة في تجهيز العجلات بالوقود ما اثر سلبا على حياة المواطنين وأبرزهم أصحاب العجلات الأجرة الذين كانوا اكثر المتضررين في هذه الأزمة.