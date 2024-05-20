بسبب "رصاصات عسكرية".. النيران تأتي على حقلي قمح في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الدفاع المدني بكركوك، يوم الاثنين، باندلاع النيران في حقلين لمحصول القمح جراء إطلاقات نارية من معسكر للجيش العراقي أثناء التمرين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع في حقلين للقمح أحدهما مساحته 20 دونماً والآخر 10 دوانم، في إحدى القرى التابعة لناحية يايجي جنوبي كركوك، وأدى إلى احتراق المحصول بالكامل".

وبين أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران ومنع توسعها"، مشيراً إلى أن "سبب الحريق كما ادعى أصحاب الحقلين هو سقوط إطلاقات نارية انطلقت من موقع يستخدم كميدان للرمي في معسكر كيوان التابع للجيش العراقي".

يذكر أن محافظة كركوك سجلت خلال العام الحالي عدداً من الحرائق طالت مساحات واسعة من حقول القمح أثناء عمليات الحصاد وغالبية الحرائق سببها تماس كهربائي.