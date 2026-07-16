بسبب درجات الحرارة.. كركوك تقلص الدوام الرسمي لشهري تموز وآب

شفق نيوز- كركوك

وجّه محافظ كركوك محمد سمعان آغا، اليوم الخميس، بتقليص ساعات الدوام الرسمي في ديوان المحافظة والدوائر التابعة لها والوحدات الإدارية، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وذكر المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحافظ قرر أن يكون الدوام الرسمي من الساعة السابعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف ظهراً، بدلاً من التوقيت المعتمد سابقاً.

وأضافت أن القرار سيستمر العمل به لغاية نهاية الدوام الرسمي يوم 31 آب/ أغسطس 2026.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في إطار التخفيف من تأثير موجة الحر الحالية، والحفاظ على سلامة الموظفين والمراجعين خلال ساعات الذروة.

وسبق لمحافظات ذي قار وواسط، ديالى، بابل، المثنى والديوانية، تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال شهري تموز وآب.

وتشهد البلاد، ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة التي اقتربت من حاجز الـ50 درجة مئوية في عدد من المحافظات.