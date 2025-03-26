بسبب "إداري".. صحة ذي قار تلغي ترفيع 2000 موظف "بأثر رجعي" (وثيقة)

شفق نيوز/ كشفت وثيقة صادرة عن دائرة صحة ذي قار، عن إلغاء أوامر ترفيع 2000 موظف "بأثر رجعي"، لعدم إكمال وثائقهم الدراسية.

وطبقا للوثيقة التي وردت لوكالة شفق نيوز، فإن "الدائرة اصدرت أمرا بإلغاء الأوامر الإدارية المخالفة للفترة من شهر كانون الثاني في 2022 ولغاية شهر أغسطس من عام 2023".

وبينت، أن "الموظفين المشمولين بالأمر الإداري، يتم الغاء عناوينهم الوظيفية الحالية ويتم إعادتهم إلى درجاتهم السابقة بسبب عدم حصولهم على موافقة اكمال الدراسة (عدم ممانعة) من الجهات العليا في الوزارة، فضلا عن إلغاء شهادات الوقفين الشيعي والسني".

وبحسب مصدر مطلع، أفاد لوكالة شفق نيوز، فإن "الأمر يشمل أكثر من 2000 موظف في الدائرة، وعملية اضافة شهاداتهم حصلت في فترة تبعية دائرة الصحة لديوان المحافظة اثناء فترة نقل الصلاحيات للمحافظات".