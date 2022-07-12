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بسبب خلاف بين وزير النقل وأحد "المتنفذين".. مسافرون عراقيون "يُمنعون" من السفر إلى الصين

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-12T12:28:28+0000
بسبب خلاف بين وزير النقل وأحد "المتنفذين".. مسافرون عراقيون "يُمنعون" من السفر إلى الصين

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، يوم الثلاثاء، أن خلافاً بين وزير النقل ناصر الشبلي وأحد وكلاء الخط الجوي بغداد - الصين، تسبب بمنع مسافرين عراقيين من السفر إلى الصين، مبيناً أن المسافرين العراقيين على هذه الرحلة نظموا وقفة احتجاجية في مطار بغداد الدولي للمطالبة بأجور تذاكر الطيران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نحو 80 مسافراً عراقياً كان من المفترض أن يطيروا على متن طائرة للخطوط الجوية العراقية، تم منعهم من الدخول إلى مطار بغداد الدولي للسفر إلى الصين ولم تعاد لهم أجور تذاكر السفر التي دفعوها".

وأضاف أن "المسافرين العراقيين الذين تم منعهم من دخول المطار نظموا وقفة احتجاجية في مدخل مطار بغداد للمطالبة بأموالهم".

وبين أن "الرحلة من المقرر انطلاقها اليوم في الساعة الرابعة عصراً على متن الخطوط الجوية العراقية، لكن خلافاً بين وزير النقل ناصر الشبلي ووكيل خط بغداد - الصين وهو محتكر الخط ولا يسمح للعراقيين بالسفر على الناقل الوطني"، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أن "سعر تذكرة الطائرة من بغداد إلى الصين اكثر من ٣٠٠٠ دولار امريكي"، مضيفاً أن "الوكيل تقف خلفه جهة سياسية لذلك هو متنفذ في مطار بغداد ووزارة النقل".

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