بسبب خلافات سياسية.. قروض الإسكان تنتقل من كركوك إلى صلاح الدين

شفق نيوز/ أعرب عدد من أهالي كركوك ممن تقدموا للحصول على قروض الإسكان، عن استيائهم من إغلاق صندوق الإسكان ونقل التقديم على القروض إلى محافظة صلاح الدين المجاورة، بقرار من وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني.

وقال عباس بدر، أحد المتقدمين للحصول على قرض إسكان، لوكالة شفق نيوز، إن "تقع الدائرة في حي غرناطة قرب مجمع الدوائر الحكومية وسط كركوك، والعشرات من المتقدمين للحصول على قروض الإسكان يراجعون الدائرة منذ عدة أيام ولا نجد أي موظف فيها".

وأضاف "بعد عدة مراجعات جرى تبليغنا بأن الدائرة جرى نقلها لموقع ثانٍ وراجعناه ووجدنا موظفة وموظف أبلغونا بأن الدائرة انتقلت إلى محافظة صلاح الدين وعليكم المراجعة هناك".

بدوره أشار المواطن عبد الرحمن خالد البياتي، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "المراجعين ذهبوا لتسديد الأقساط الشهري لصندوق الإسكان في كركوك لكننا فوجئنا بقرار غلق الاقتراض في كركوك ونقله إلى صلاح الدين بقرار وزاري".

وتابع أن "المقترضين يستغربون نقل الدائرة من كركوك إلى صلاح الدين دون وضع مصلحة المواطن واحتياجاته في الحسبان، فنحن مضطرون إلى قطع مسافة تبلغ أكثر من ساعتين إلى تكريت لإتمام مراجعة الدائرة".

وفي السياق، أكد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، أن "قراراً صدر من من وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني بغلق دائرة الاقتراض في صندوق الإسكان في كركوك وتحويلها إلى محافظة صلاح الدين، وذلك بسبب وجود صراع سياسي وإداري على منصب مدير الدائرة".

وأوضح المصدر "الوزير كان قد أصدر قراراً بتعيين مدير لمصرف الإسكان في كركوك ولكن هناك من اعترض على تعيين المدير وأراد أن يكون المدير تابع لجهة سياسية محددة".