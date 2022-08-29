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بسبب إخفاقها في الحصول على معدلٍ عال.. طالبة تنتحر شنقا في صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-29T17:59:33+0000
بسبب إخفاقها في الحصول على معدلٍ عال.. طالبة تنتحر شنقا في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، بانتحار طالبة شنقاً بسبب إخفاقها في الحصول على معدلٍ عالٍ في الصف السادس الاعدادي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "طالبة في الصف السادس الاعدادي وتدعى (آ.خ) اقدمت على الانتحار شنقاً داخل منزلها في ناحية السهل الأخضر التابعة لقضاء الشرقاط، شمالي صلاح الدين".

وأضاف المصدر ان "الطالبة متفوقة علمياً واصابتها صدمة كبيرة بعد اعلان نتائج السادس الاعدادي وعدم حصولها على معدل عال في الامتحانات الوزارية"، مبيناً أن "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وتشهد محافظات عدة سنوياً حوادث انتحار للطلبة جراء الرسوب او الإخفاق في الحصول على المعدلات العالية نتيجة الضغوط والمشاكل النفسية.

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