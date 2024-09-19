بسبب "خروق وفساد".. مجلس ذي قار يتحرك لاستجواب المحافظ

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الخميس، عن تقديم مجلس محافظة ذي قار، طلب لاستجواب المحافظ الحالي مرتضى الأبراهيمي.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الأسبوع المقبل سيتم تقديم طلب استجواب الأبراهيمي، إلى رئاسة المجلس لتحديد موعدها، وإرسال نسخة من الطلب إلى ديوان المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "طلب الاستجواب سيتضمن الخروق التي ارتكبها المحافظ خلال الفترة الماضية، وأبرزها تقديمه شكاوى قضائية ضد أعضاء في المجلس، فضلاً عن قيامه بتسليم غالبية مشاريع المحافظة المخصصة لها، إلى شركات غير مؤهلة بطريقة الدعوة المباشرة".