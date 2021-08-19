بسبب تهميش مرور كوردستان.. اختناقات مرورية واشارات خارج الخدمة في خانقين

شفق نيوز/ شكا مواطنون في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، يوم الخميس، من الاختناقات المرورية الى جانب خروج الإشارات الضوئية عن الخدمة بسبب تهميش دور مديرية مرور اقليم كوردستان في المدينة وتحجيم صلاحياتها.

وقال مدير مرور خانقين التابعة لحكومة كوردستان، الرائد حيدر ولاء ناجي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مسؤولياتنا محجمة ومهمشة منذ عام 2017، كما أننا مجردين من صلاحيات فرض الغرامات وتقتصر واجباتنا على التواجد فقط في التقاطعات والساحات دون أي صلاحيات مرورية".

واكد ان "تهميش دور مرور كوردستان تسبب باختناقات مرورية وخروج الإشارات المرورية عن الخدمة بعدما كان الوضع المروري مثالي قبل عام 2017 إلى جانب تنظيم السير والإجراءات المرورية وسط ارتياح شعبي واسع".

وأشار ناجي الى ان "كوادر مرور ديالى في خانقين لا تغطي الحاجة الفعلية وعودة مرور كوردستان للواجبات المرورية بات مطلبا شعبيا خدمةً للمصالح العليا للجميع".

وتسببت التغييرات الادارية والامنية في خانقين (105 كم شمال شرق بعقوبة) بعد أحداث تشرين الاول/ اكتوبر 2017 باضطرابات مجتمعية وامتعاض شعبي غير مسبوق بحسب ناشطي وسكان خانقين.

ويطالب اهالي خانقين مرارا بإعادة الصلاحيات الامنية والادارية لمؤسسات ودوائر اقليم كوردستان في خانقين بما يلائم التركيبة السكانية والمجتمعية لخانقين ويعيد الاستقرار للمدينة والذي امتد من 2003 لغاية 2017.