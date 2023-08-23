بسبب تناول وجبة في مطعم .. تسمم أكثر من 30 شخصاً بديالى

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي، يوم الأربعاء، بتسجيل عشرات حالات التسمم الغذائي بسبب تناول وجبة في أحد المطاعم في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وقال قائممقام المقدادية حاتم التميمي لوكالة شفق نيوز، ان مستشفى المقدادية (35 كم) شمال شرق بعقوبة استقبل أكثر من 30 حالة تسمم جراء تناول اطعمة في احد مطاعم القضاء .

وأكد أن "23 حالة تسمم بسيط وغادرت المستشفى، فيما لازال 7 مصابين يرقدون لاستكمال العلاج والشفاء"، مبينا ان "الموضوع لازال غامضا وقيد التحقيق الصحي".