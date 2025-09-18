بسبب تلوث الدم بـ"الإيدز".. مجلس البصرة يلوح بإقالة مدير صحة المحافظة

شفق نيوز- البصرة

لوّح رئيس لجنة الصحة والبيئة في البصرةن علي عدنان، يوم الخميس، بإقالة مدير صحة المحافظة على خلفية إصابة طفل بفيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" جراء نقل دم له من في إحدى المؤسسات الصحية.

وأثارت جلسة استجواب مدير صحة البصرة من قبل مجلس المحافظة، اهتماماً واسعاً بعد أن ناقش المجلس خلالها ملفات متعددة تتعلق بأداء المؤسسات الصحية وإجراءات الرقابة والإشراف، وسط تساؤلات عن مدى الالتزام بالمعايير والإجراءات المتبعة، وأهمية توفير الخدمات الصحية بشكل آمن وفعّال للمواطنين، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة، لوكالة شفق نيوز، إن "ما تم طرحه خلال جلسة استجواب مدير الصحة خطير ويستوجب إقالته، وسنلجأ إلى القضاء في حال عجز المجلس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف أن "طلب الاستجواب الجديد سيُقدّم اليوم رغم وجود محاولات لاستهداف بعض أعضاء المجلس".

ويوم أمس الأربعاء، أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "تحريك شكوى مواطن أصيب أحد أطفاله بعمر 13 عاماً بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والذي أوضح فيها إصابته أثناء عملية نقل الدم كونه من شريحة مرضى الثلاسيميا".

وطالب المكتب دائرة صحة البصرة بالتحقيق "بوفاة طفلة ثانية بالإيدز، حيث أوضح أباها أنها أصيبت أثناء نقل الدم منذ أشهر دون بيان النتائج"، مبيناً أنه "تمت مطالبة مجلس المحافظة بفتح التحقيق بوفاة امرأة في إحدى المستشفيات الأهلية من تداعيات عملية جراحية".

وشدد على ضرورة "قيام دائرة صحة البصرة بإجراء تحقيقات جادة وسريعة للخطورة الكبيرة لهذه الحالات، وإنصاف ذوي الضحايا بعدالة".

وعلى خلفية ذلك، أصدرت دائرة صحة البصرة بياناً ورد لوكالة شفق نيوز، رداً على بيان مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، مؤكدة "إخضاع قناني الدم كافة الواردة إليها لفحوصات دقيقة ومن ضمنها فحوصات مختبرية للكشف عن الأمراض المعدية والفيروسات ومنها فيروس نقص المناعة المكتسب (HIV)، وأنها لا تُعطى للمرضى إلا بعد التأكد من سلامتها".

وأوضحت الدائرة "نكشف للرأي العام أن هيئة النزاهة قامت بسحب أكثر من 30 عينة عشوائية من مصرف الدم الرئيسي ومركز أمراض الدم الوراثية للصغار، وإخضاعها للفحوصات في قسم الصحة العامة وكانت النتيجة سالبة أي سليمة 100%".

ولفتت إلى "عدم تسجيل أي شكوى للمطالبة بالحق الشخصي لمصاب بنقص المناعة (HIV) وفق ما جاء في بيان مفوضية حقوق الإنسان باستثناء حالة واحدة، وقد تم فتح تحقيق وزاري بها ولم تردنا نتائج هذا التحقيق حتى هذه اللحظة".

ودعت صحة البصرة، مكتب مفوضية حقوق الإنسان إلى "توجيه المشتكين لديه بخصوص الأمر أعلاه إلى قسم التفتيش في دائرتنا لتقديم شكوى وفتح مجلس تحقيق لإظهار الحقائق وكشف الملابسات".