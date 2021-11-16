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بسبب تلكؤها بتنفيذ مشروع خدمي.. العشرات يعتصمون أمام شركة تركية في البصرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-16T16:04:07+0000
بسبب تلكؤها بتنفيذ مشروع خدمي.. العشرات يعتصمون أمام شركة تركية في البصرة

شفق نيوز/ تجمع العشرات من أهالي قضاء القرنة بمحافظة البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، أمام مقر شركة تركية متلكئة في تنفيذ مشروع المجاري، فيما حاولت القوات الأمنية منعهم من الاحتجاج إلا أنها فشلت بذلك.

وقال قائممقام قضاء القرنة، علي المالكي، لوكالة شفق نيوز، إن "متظاهرين غاضبين نقلوا اعتصامهم من أمام مبنى القائممقامية في القضاء إلى مقر الشركة التركية المنفذة لمشروع المجاري في القضاء، مطالبين بإلغاء عقد الشركة ونقله إلى شركة أخرى محلية".

واشار الى ان "القوات الأمنية حاولت منعهم في بادئ الامر من تنفيذ الاعتصام أمام الشركة، الا ان محاولتها باءت بالفشل، حيث اعتصم العشرات منهم أمام مبنى الشركة بعد إغلاقه".

وبين المالكي ان "المتظاهرين جلسوا قبل أيام مع إدارة الشركة برعاية الإدارة المحلية الا ان الاجتماع انتهى بعدم الاتفاق بين الطرفين"، مؤكدا ان "الشركة التركية ادعت ان تلكؤها في العمل كان بسبب عدم تسليمها اي سلفة مالية من الحكومة منذ قرابة سنة ونصف السنة".

واضاف ان "محافظ البصرة اسعد العيداني ألغى عمل الشركات الثانوية في المشروع مع الشركة التركية والزمها بالعمل بصفتها الأصلية في المشروع"، مشيرا إلى أن "العيداني وعد بعد عودته من السفر بأنه سيقيم بنفسه عمل الشركة وبعدها يقرر اما الاستمرار بعقدها او سحبه وفق الطرق القانونية".

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