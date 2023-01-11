بسبب تلكؤ إنجاز بعضها.. مدارس في بابل تلجأ للدوام الثلاثي

شفق نيوز/ انتقدت عضوة لجنة التربية النيابية، نداء ماضي، يوم الأربعاء، التلكؤ في إتمام ترميم عدد من مدارس محافظة بابل ما اضطر إداراتها إلى نقل الطلبة لمدارس أخرى بدوام ثنائي وثلاثي.

وقالت ماضي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأبنية المدرسية في بابل متهالكة، وهناك تلكؤاً وتأخيراً في عملية إعادة ترميمها، التي بدأت مطلع العام الدراسي، وكان من المفترض إتمامها في العطلة الصيفية".

وبينت أن "عملية الترميم تستغرق شهرين على الأقل، ما اضطر بعض إدارات المدارس إلى نقل طلابها إلى مدارس أخرى، وجعل الدوام فيها ثنائي وثلاثي".

وأشارت إلى أن "محافظة بابل بحاجة إلى إنشاء نحو 37 مدرسة، وهناك مدارس بدأ العمل فيها ضمن القرض الصيني، وتم أول أمس افتتاح مدرستين وفق البناء الحديث في المسيب، والعمل جارٍ في المدارس الباقية".

فيما لفتت النائبة، إلى أن "الواقع التربوي في بابل جيد مقارنة بباقي المحافظات، لكن بعض المدارس تفتقر إلى وسائل وأساليب التعليم المتطور".