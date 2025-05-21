بسبب تعليقات على "إنستغرام".. جامعة البصرة تفصل 3 طلاب بالتزامن مع الامتحانات (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدرت عمادة كلية الهندسة في جامعة البصرة قراراً يقضي بفصل ثلاثة طلاب من قسم الهندسة الكهربائية، على خلفية تعليقات نشروها عبر منصة "إنستغرام" تضمنت انتقادات لأداء القسم الأكاديمي والإداري، في خطوة أثارت الرأي العام وشكلت موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الطلابية.

وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن قرار الفصل جاء استناداً إلى توصيات لجنة انضباطية شُكلت للتحقيق في شكوى قُدمت ضد الطلبة، وخلصت إلى أن "المنشورات تُعد إساءة إلى سمعة القسم والهيئة التدريسية".

وجاء في الوثيقة: "بموجب القرار الإداري الصادر في 6 أيار/ مايو 2025، تقرر فصل الطلبة لما تبقى من العام الدراسي 2024-2025، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي رقم 160 لسنة 2007، المعدلة بالقانون رقم 199 لسنة 2018".

وأوضحت الوثيقة أن "الفعل المرتكب قد يُشكّل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969"، مشيرة إلى "أحقية المشتكي بإقامة دعوى جزائية لدى المحاكم المختصة، ونص القرار على منع الطلبة من دخول الحرم الجامعي، دون أن يشمل ذلك حرمانهم من أداء امتحانات الدور الثاني".

القرار قوبل برفض واسع بين طلبة الجامعة، الذين اعتبروه تضييقاً على حرية التعبير، وتراجعاً خطيراً لهامش الديمقراطية داخل المؤسسات الأكاديمية.

وعبّر العديد من الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من توقيت الاستدعاء إلى اللجنة، الذي تزامن مع فترة الامتحانات، مشيرين إلى أن "التعليقات لم تتضمن تهجماً شخصياً، بل كانت في إطار النقد الأكاديمي العام".

وفي إطار متابعة وكالة شفق نيوز للموضوع، تم التواصل مع رئاسة جامعة البصرة للحصول على توضيح رسمي بشأن خلفيات القرار والإجراءات المتخذة، إلا أن الجهات المعنية امتنعت عن التعليق في الوقت الحاضر، مكتفية بالإشارة إلى أن الموضوع ما يزال ضمن السياقات الإدارية الداخلية.